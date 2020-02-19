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Трамп пока даже не думал о помиловании Манафорта

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Трамп пока даже не думал о помиловании Манафорта

Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что пока не задумывался о помиловании ряда своих приближенных, оказавшихся на скамье подсудимых. Речь шла об экс-главе его предвыборного штаба Поле Манафорте, уже отбывающем тюремный срок, а также бывшем помощнике президента по национальной безопасности Майкле Флинне и экс-советнике американского лидера Роджере Стоуне, приговор которым должен быть вынесен в скором времени.

«Я даже не думаю об этом. Есть процесс, через который люди проходят.. Мы пока не задумывались об этом, сейчас есть процесс», — сказал глава Белого дома журналистам перед вылетом в штат Калифорния.

Он вновь подчеркнул, что, по его мнению, к Стоуну и Флинну относятся «очень несправедливо». «Думаю, со многими людьми поступают очень несправедливо... Расследование спецпрокурора Роберта Мюллера было начато незаконно, оно было начато в результате злоупотребления», — отметил американский лидер.

Вопрос о помиловании Манафорта, Флинна и Стоуна был задан Трампу в связи с тем, что ранее во вторник он подписал указы о помиловании 11 осужденных, среди которых бывший начальник полицейского управления Нью-Йорка Бернард Керик, некогда претендовавший на должность министра национальной безопасности США, финансист Майкл Милкен, а также экс-губернатор штата Иллинойс Род Благоевич, уличенный в мошенничестве, в том числе в попытке продать место в Конгрессе США, которое Барак Обама занимал до того, как стать президентом.

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В США вокруг дела Стоуна, являвшегося советником нынешнего главы Белого дома в период президентской избирательной кампании 2016 года, разгорелся скандал. 10 февраля гособвинение попросило суд приговорить его к тюремному заключению на срок от семи лет и трех месяцев до девяти лет. Трамп подверг эту рекомендацию критике. На следующий день Минюст представил новое ходатайство, в котором просил приговорить Стоуна к менее продолжительному сроку заключения. Перед этим на фоне решения о пересмотре рекомендации все четыре федеральных прокурора, подписавшие первое ходатайство, взяли самоотвод. Спикер Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси обвинила президента в «политическом вмешательстве» в дело и злоупотреблении властью. Сам Трамп свое вмешательство отрицает, утверждая, что не просил Минюст менять позицию относительно приговора.

Дональд Трамп, Пол Манафорт
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