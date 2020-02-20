Украина готова к диалогу с жителями Донбасса, но не со всеми

Украина готова к диалогу с жителями Донецкой и Луганской областей, но не с марионетками, которые выдают себя за жителей Донбасса, заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
«Мы готовы к диалогу с жителями Донбасса, но не с фейковыми марионетками так называемых представителей. Этот диалог должен включить всех временно перемещенных с Донбасса внутри Украины. Голос внутренне перемещенных лиц также должен быть услышан в Минске», — сказал он в четверг на дебатах Генеральной ассамблеи ООН по ситуации на временно оккупированных территориях Украины.
Также министр подтвердил, что Украина готова к проведению местных выборов по всей территории страны этой осенью, но подчеркнул, что самым важным условием для этого является обеспечение политической составляющей Минских договоренностей.
«Мы с нетерпением ждем проведения местных выборов по всей территории Украины этой осенью. Однако без базового урегулирования по безопасности и политического урегулирования население Донбасса, включая тех, кто были вынуждены оставить свои дома, не будут иметь возможности сделать свой демократический выбор на выборах», — отметил он.
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