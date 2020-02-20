Зеленский призвал украинцев к единству и заверил в неизменности курса

Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении по случаю Дня Героев Небесной Сотни призвал украинский народ к единству и заверил в неизменности курса государства на реализацию ключевых требований общества.
«Дорогие украинцы! Сегодня мы чтим подвиг Героев Небесной Сотни, которые отдали свои жизни за европейский выбор нашего народа, демократические ценности, возможность жить достойно и строить лучшее будущее. Этот день — дань жертвенности, героизма, мужества и патриотизма. Это символ несокрушимости и источник вдохновения для украинских воинов, которые сейчас защищают Украину», — сказал он в своем обращении, сообщает пресс-служба главы государства.
Зеленский призвал весь украинский народ к единству в «это полное вызовов для нашего государства время».
«В то же время хочу заверить, что курс государства на реализацию ключевых требований украинского общества остается неизменным», — подчеркнул он.
Зеленский указал, что также необходимо делать всё, чтобы трагические события 18-20 февраля 2014 года никогда не повторились.
«Ведь человеческая жизнь является высшей ценностью. Выражаю глубокие соболезнования семьям всех погибших на Майдане. Вечная память Героям. Слава Украине! Героям Слава!», — сказал президент.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016