Порошенко попросил генсека ООН надавить на Москву с целью освобождения моряков

Президент Украины Петр Порошенко передал генеральному секретарю ООН ходатайство, в котором содержится просьба надавить на Москву с целью освобождения украинских моряков, захваченных в Керченском проливе.

Соответствующий документ президент передал в ходе выступления на Генассамблее ООН.

«Сегодня я привез обращение к генеральному секретарю ООН с просьбой давить на Москву с целью освободить украинских моряков», — заявил он.

Напомним, 25 ноября 2018 года три корабля Военно-морских сил Украины были захвачены российскими пограничниками в Керченском проливе и доставлены в Керчь. 24 украинских моряка были решением суда арестованы по обвинению в «незаконном пересечении госграницы РФ».