Омелян назвал сумму убытков от блокады Россией Азовского моря

Украине в результате незаконной блокады Россией Азовского моря нанесен ущерб на сумму около 10 млрд гривен. Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян в интервью УНИАН.

«Это огромная сумма, цифра приближается к отметке 10 млрд грн, если брать в совокупности и государственные предприятия, и „Администрацию морских портов Украины“, и влияние на регион. Мы всегда к этому серьезно относились, начиная от строительства Керченского моста. Предупреждали, что это будет политический инструмент Путина, чтобы закрыть Керченский пролив и, соответственно, акваторию Азовского моря», — сказал Омелян.

Он отметил, что после кризиса в Керченском проливе, когда были обстреляны и захвачены наши суда и моряки, Украина проводила широкую разъяснительную работу с другими государствами.

«Это дало хороший эффект, так как не все сразу понимали природу этого конфликта и какие последствия будут. Но после того, как члены ЕС поняли суть вопроса, что после Азовского моря следующими будут Черное и Балтийское моря, реакция была совершенно другая. Готовим с нашими партнерами по антироссийской коалиции „Азовский пакет“ санкций», — добавил Омелян.

Министр отметил, что сейчас мы имеем фактически свободный проход по Керченскому проливу, но «он далек от идеального в нашем понимании».

«Суда не должны на входе или на выходе стоять по несколько часов, прежде эта отметка вообще была равна нулю. Сейчас суда ожидают в среднем 15 часов, а еще совсем недавно это было много суток», — рассказал министр.