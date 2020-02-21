BlaBlaCar перестал работать в Крыму из-за санкций

Французский сервис по поиску попутчиков BlaBlaCar перестал работать на территории Крыма, сообщили в пресс-службе компании.

По словам представителя BlaBlaCar, это связано с ограничительными мерами Европейского союза.

Как цитирует РИА Новости председателя Ассоциации грузовых перевозчиков и экспедиторов Крыма Анатолия Цуркина, услугами BlaBlaCar на полуострове пользовалось большое количество человек.

«Эта была функция, которой пользовались крымчане, так же как сервис онлайн-заказа „Яндекс.Такси“, который работал в 2014 и 2015 годах. Пусть машин было немного, но доступность была», — сказал Цуркин.

Сервис заказа «Яндекс.Такси» перестал работать на территории Крыма в конце 2016 года.