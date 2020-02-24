В Кувейте зарегистрированы три первых случая заражения коронавирусом

Три первых случая заражения коронавирусом нового типа зарегистрированы в понедельник в Кувейте. Об этом сообщило агентство KUNA со ссылкой на министерство здравоохранения страны.

Отмечается, что все зараженные прибыли из города Мешхед в Иране, где ранее была зарегистрирована вспышка заболевания, вызываемого новым коронавирусом. По данным кувейтских медиков, один из инфицированных является 53-летним гражданином Кувейта, второй — 61-летний выходец из Саудовской Аравии, гражданство третьего заболевшего, которому 21 год, пока не установлено.

Пациенты находятся под постоянным медицинским наблюдением.