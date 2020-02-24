«Киевгорстрой» заявил о возобновлении работ на двух объектах «Укрбуда»

ЧАО «Холдинговая компания «Киевгорстрой» возобновила строительство жилых комплексов «Пектораль» и «Новомостицкий», до 1 марта планирует принять на баланс еще четыре объекта «Укрбуда», сообщила пресс-служба компании.

«До 1 марта планируем принять еще 4 объекта. Кроме того, начата процедура приема еще 6 следующих объектов. Таким образом, в активной фазе на сегодняшний день находится 12 из 24 объектов „Укрбуд“. И это всего за два месяца, хотя сначала компания заявляла про сроки в полгода», — цитируется в сообщении президент «Киевгорстроя» Игорь Кушнир.

Он уточнил, что в первую очередь принимаются объекты с готовой документацией.

Кроме того, «Киевгорстрой» открыл продажи квартир в жилых комплексах «Пектораль» и «Новомостицкй», предварительные сроки ввода которых будут скорректированы.

Как сообщалось, «Киевгорстрой» к концу января 2020 года планирует сдать такие объекты, как ЖК «Харьковский», «Новомостицкая», «Пектораль», «Солнечная Ривьера» и «Гармония».

При этом Кушнир уточнял, что процесс передачи всех объектов «Укрбуда» займет от трех до шести месяцев в зависимости от каждого отдельного ЖК. Сроки и порядок сдачи объектов будут изменены.