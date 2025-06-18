Давід Бежуашвілі придбав державну будівельну компанію «Укрбуд» на аукціоні з ознаками фіктивної конкуренції

ТОВ «Петро Ойл Енд Кемікалс», афілійоване з грузинським бізнесменом Давідом Бежуашвілі, стало переможцем приватизаційного аукціону з продажу 100% акцій ДАТ «Будівельна компанія “Укрбуд”». За підсумками торгів компанія запропонувала 805 млн 1 тис. грн, майже втричі перевищивши стартову ціну активу (262,6 млн грн без ПДВ).

За даними системи «Прозорро.Продажі», у фінальному раунді найближчий конкурент переможця — ТОВ «Техно-Онлайн» — запропонував 805 млн грн. Інші учасники торгів — ТОВ «Аларіт-Пром», ТОВ «Юніверсал Девелопмент» та ТОВ «Тамен» — зупинились на рівні від 307 до 750 млн грн.

ТОВ «Петро Ойл Енд Кемікалс» зареєстроване у Києві, належить кіпрському офшору Lurak Investments Ltd — типовій проксі-структурі, що використовується для оптимізації оподаткування та приховання реальних бенефіціарів. Кінцевим власником зазначено Давіда Бежуашвілі — засновника холдингу Georgian Industrial Group (GIG), колишнього депутата парламенту Грузії та брата екс-голови Служби зовнішньої розвідки Грузії Гели Бежуашвілі. Раніше GIG через структуру «Рисоіл-Херсон» отримала концесію на управління морським торговим портом у Херсоні.

ДАТ «Укрбуд» виконує проєктні та будівельно-монтажні роботи, займається підготовкою робітничих кадрів і володіє низкою дочірніх підприємств — серед них проєктні інститути та навчально-курсові комбінати. Попри багаторічне падіння фінансових показників, компанія зберігає ключовий портфель земельних активів і доступ до ліцензій у сфері капітального будівництва, що є стратегічно важливим у контексті повоєнного відновлення інфраструктури.

За підсумками 2024 року підприємство зазнало чистого збитку у 13,6 млн грн при доході 40,6 млн грн (зменшення на 61% порівняно з попереднім роком), загальна сума зобов’язань склала 16,4 млн грн.

Останнє десятиліття “Укрбуд” неодноразово фігурував у гучних скандалах, пов’язаних із колишнім неформальним керівником Максимом Микитасем, якого підозрювали у корупційних схемах та зловживанні державними контрактами на будівництво житла для Нацгвардії.

Водночас звертає на себе увагу ознака фіктивної конкуренції в аукціоні. Зокрема, ТОВ «Техно-Онлайн», що поступилося переможцю лише на 1 тис. грн, є маловідомим підприємством із річним доходом 37 тис. грн і чистим збитком понад 25 тис. грн (за даними за 2024 рік), не має історії участі у великих державних тендерах і викликає підозру як технічний учасник, присутній для формального забезпечення конкурентності торгів.