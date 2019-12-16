Нардеп Поляков увидел за решением по «УкрБуду» сделку между Зеленским и Порошенко

Народный депутат Украины Антон Поляков считает, что за решением возложить обязанность достроить объекты «УкрБуда» на коммунальный холдинг «Киевгорстрой» стоит некая договоренность между командами бывшего и нынешнего президентов. Об этом он написал у себя в Телеграм.

«Если зайти на сайт «Европейской солидарности» и посмотреть, как именно «оппозиция» реагирует на громкий скандал вокруг «УкрБуда», можно заметить, что она не реагирует никак. Гробовая тишина там, где можно бить в набат и клеймить непрофессионализм власти. Причина этого вполне понятна – есть уже даже публичные заявления о том, что из денег «УкрБуда» финансировались выборы для Порошенко. Непонятно другое – почему об этом молчит власть? Почему вместо логичных в данном случае арестов и требования компенсировать убытки, мы видим странное поручение государственной структуре молча покрыть украденное в «УкрБуде»? Все это попахивает очень мерзким «договорняком» между людьми Зеленского и Порошенко. Договорняком за наш счет», - написал нардеп.

Напомним, сегодня стало известно, что холдинговая компания «Киевгорстрой» использует нераспределенную прибыль за последние 10 лет и привлечет кредиты в государственных банках для достройки более 20 жилых комплексов компании «Укрбуд девелопмент».

Основным акционером ЧАО «ХК «Киевгорстрой» является Киевская городская государственная администрация (80% акций).