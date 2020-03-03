«Киевгорстрой» сообщил о старте достройки еще двух ЖК «Укрбуда»

Холдинговая компания «Киевгорстрой» приняла на баланс еще два объекта компании «Укрбуд Девелопмент».
Об этом написал президент ХК «Киевгорстрой» Игорь Кушнир на своей странице в Facebook.
Речь идет о ЖК «Харьковский» и ЖК «Солнечная ривьера».
«На сегодняшний день на них уже полностью восстановлены строительные работы. По этим объектам в целом нужно доделать фасады, коммуникации и выполнить общее благоустройство», — сообщил Кушнир.
«В ближайшее время в очереди на прием еще 6 объектов... Очередность приема объектов компании „Укрбуд“ зависит исключительно от степени готовности документов», — добавил он.
Ранее «Киевгорстрой» приняла и начала реализацию недвижимости в двух ЖК «Укрбуда». На ЖК «Пектораль» и «Новомостицкий» возобновлены строительные работы в полном объеме.
Напоминим, 12 декабря президент Владимир Зеленский заявил, что «Киевгорстрой» достроит все объекты скандального «Укрбуда».
По данным СМИ, на достройку всех жилых комплексов «Укрбуд Девелопмент» необходимо выделить 60 млн долларов (около 1,5 миллиарда гривен).
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