Минэкономики собирается реформировать Антимонопольный комитет, но пока не знает как

В Минэкономики планируют провести реформу деятельности Антимонопольного комитета, для этого в апреле проведут форум, на который пригласят экспертов.

Об этом в Facebook сообщил министр экономики Тимофей Милованов.

«Недостаточная конкуренция — причина устаревшей экономики в Украине. Например, если бы в промышленности было бы больше конкуренции, то предприятия больше бы инвестировали в развитие и модернизацию, чтобы не проиграть в конкурентной борьбе.

И, наоборот, те отрасли, где много конкуренции — например, агро — развиваются и имеют наименьший объем износа основных средств (35% в агро по сравнению с 60% в среднем по стране). А это больше рабочих мест и более высокие зарплаты», — написал он.

По его словам, на состояние экономики напрямую влияет деятельность АМКУ, поэтому вопрос конкуренционной реформы актуален.

В апреле 2020 года Минэкономики вместе с международными партнерами планирует провести специальный форум, на котором обсудят направления реформирования Антимонопольного комитета и улучшения его работы.