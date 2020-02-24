Гончарук заверил в отсутствии угрозы коронавируса для Украины

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявляет, что правительство максимально мобилизовано, чтобы не допустить распространения коронавируса в стране.
«Правительство максимально мобилизовано, чтобы не допустить распространения коронавируса в стране. Работа всех служб скоординирована», — написал он на своей странице в социальной сети Facebook.
Премьер отметил, что власти обнаружили группу стран с рисками заражения, поэтому существует дополнительная процедура контроля рейсов из этих стран: осуществляется проверка температуры тела пассажиров в украинских аэропортах.
«Если у человека будут симптомы болезни, каждую область мы подготовили к этому: есть бригады врачей-инфекционистов, которые знают всю процедуру оказания медицинской помощи», — добавил Гончарук.
По его словам, определены также больницы, которые готовы принять людей. «Причин для паники нет! Не поддавайтесь на провокации!», — призвал премьер.
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