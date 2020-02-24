В Германии неизвестный въехал в толпу на карнавале

В городе Фолькмарзен на севере федеральной земли Гессен в Германии неизвестный наехал на толпу, участвующую в карнавальном шествии Об этом со ссылкой на полицию сообщает Spiegel.

По данным издания, несколько человек пострадали. Полиция уже задержала водителя. Есть данные, что он был за рулем универсала Mercedes.

Телеканал ARD передает, что пострадали не менее 10 человек. Среди пострадавших есть дети.

По данным полиции, водитель задержан.