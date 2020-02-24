СМИ сообщили о 30 пострадавших при наезде машины на участников карнавала в Германии

Число участников карнавала в немецком Фолькмарзене, пострадавших в результате наезда автомобиля на зрителей, выросло до 30 человек, пишет Bild. Примерно у трети серьезные травмы, говорится в материале.
Ранее сообщалось о десяти пострадавших.
Газета Die Welt со ссылкой на Министерство внутренних дел сообщает, что в полиции не исключают преднамеренного наезда на людей.
Мужчина за рулем универсала Mercedes въехал в толпу людей около 14:30 по местному времени (15:30 по Киеву) в западной Германии. Среди пострадавших есть дети. Пресс-служба полиции Северного Гессена в Twitter пишет, что водитель был арестован, его мотивы устанавливаются.
По данным Bild, очевидцы ДТП рассказывали, что мужчина намеренно объехал барьеры, которыми была ограждена территория карнавального шествия. От момента наезда на первых людей до момента остановки машина проехала несколько десятков метров.
На месте происшествия работают медики, спасатели и полиция. Развернут оперативный штаб и центры оказания первой медицинской помощи пострадавшим.
После наезда власти Гессена отменили все праздничные шествия в этой федеральной земле. В конце февраля там проходят традиционные праздники в честь прихода весны. Пик народных гуляний приходится на последний понедельник месяца, который называют «розовым».
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