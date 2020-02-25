Мировая экономика может потерять $1 трлн из-за коронавируса

По оценке аналитического центра Oxford Economics, потери мирового ВВП от распространения нового типа коронавируса могут составить $1,1 трлн в 2020 году. Об этом сообщается на сайте центра.

Такой ущерб будет означать снижение уровня мирового ВВП на 1,3% (по сравнению с предыдущим для 2020 года прогнозом аналитического центра). В отчете Oxford Economics говорится, что прогноз осуществится в том случае, если вспышка пневмонии, которую вызывает коронавирус нового типа, станет глобальной пандемией.

В случае если границы пандемии будут определяться только Азией, падение мирового уровня ВВП составит $0,4 трлн (0,5%).

«Наши сценарии предполагают падение мирового ВВП в результате снижения потребления, а также потерь в области туризма и путешествий с некоторым эффектом от пострадавших финансовых рынков и сокращения инвестиций», — говорится в отчете.

По данным Oxford Economics, рост ВВП Китая замедлится на фоне распространения вируса с 6 до 5,4% в 2020 году.

В понедельник, 24 февраля, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила, что распространение коронавируса обладает потенциалом пандемии. ВОЗ сильно обеспокоена количеством случаев заражения, сообщил глава организации Тедрос Аданом Гебрейесус, однако пока неконтролируемое распространение вируса по миру не зафиксировано.

На прошлой неделе директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева допустила худший сценарий для мировой экономики на фоне распространения вируса. По ее словам, если болезнь удастся остановить в ближайшее время, влияние на мировую экономику будет минимальным: рост сократится на 0,1% по сравнению с январским прогнозом МВФ.

«Но мы рассматриваем и самые худшие сценарии, при которых вирус продолжит распространяться по всему миру, что неизбежно скажется на экономической составляющей», — уточнила Георгиева.

В понедельник, 24 февраля, европейские фондовые индексы показали самое сильное снижение с июня 2016 года из-за опасений негативного влияния распространения заболевания на продажи. Так, сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 снижался на 3,6%, а индекс Лондонской фондовой биржи FTSE 100 — на 2,7%. Немецкий индекс DAX потерял 3,3%, такое же снижение показал и французский CAC 40.