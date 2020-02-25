Войти
Гончарук уверяет, что в правительстве вообще нет коррупции
позиция
Гончарук уверяет, что в правительстве вообще нет коррупции
Трамп винит разведку США и демократов в мошенничестве
резонанс
Трамп винит разведку США и демократов в мошенничестве

Читай
бесплатно!
Разделы

Экономика

резонанс
RSS

Мировая экономика может потерять $1 трлн из-за коронавируса

188
Мировая экономика может потерять $1 трлн из-за коронавируса

По оценке аналитического центра Oxford Economics, потери мирового ВВП от распространения нового типа коронавируса могут составить $1,1 трлн в 2020 году. Об этом сообщается на сайте центра.

Такой ущерб будет означать снижение уровня мирового ВВП на 1,3% (по сравнению с предыдущим для 2020 года прогнозом аналитического центра). В отчете Oxford Economics говорится, что прогноз осуществится в том случае, если вспышка пневмонии, которую вызывает коронавирус нового типа, станет глобальной пандемией.

В случае если границы пандемии будут определяться только Азией, падение мирового уровня ВВП составит $0,4 трлн (0,5%).

«Наши сценарии предполагают падение мирового ВВП в результате снижения потребления, а также потерь в области туризма и путешествий с некоторым эффектом от пострадавших финансовых рынков и сокращения инвестиций», — говорится в отчете.

По данным Oxford Economics, рост ВВП Китая замедлится на фоне распространения вируса с 6 до 5,4% в 2020 году.

В понедельник, 24 февраля, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила, что распространение коронавируса обладает потенциалом пандемии. ВОЗ сильно обеспокоена количеством случаев заражения, сообщил глава организации Тедрос Аданом Гебрейесус, однако пока неконтролируемое распространение вируса по миру не зафиксировано.

На прошлой неделе директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева допустила худший сценарий для мировой экономики на фоне распространения вируса. По ее словам, если болезнь удастся остановить в ближайшее время, влияние на мировую экономику будет минимальным: рост сократится на 0,1% по сравнению с январским прогнозом МВФ.

«Но мы рассматриваем и самые худшие сценарии, при которых вирус продолжит распространяться по всему миру, что неизбежно скажется на экономической составляющей», — уточнила Георгиева.

Читайте также: За Зеленского готовы проголосовать 24,8% украинцев

В понедельник, 24 февраля, европейские фондовые индексы показали самое сильное снижение с июня 2016 года из-за опасений негативного влияния распространения заболевания на продажи. Так, сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 снижался на 3,6%, а индекс Лондонской фондовой биржи FTSE 100 — на 2,7%. Немецкий индекс DAX потерял 3,3%, такое же снижение показал и французский CAC 40.

коронавирус
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 25 февраля 2020
Понедельник, 24 февраля 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Григол Катамадзе
Григол Катамадзе
Президент Ассоциации налогоплательщиков Украины, Чрезвычайный и Полномочный Посол

Налог на выведенный капитал – это реинвестирование в развитие украинского бизнеса

Модель обложения налогом на выведенный капитал работает в Эстонии еще с 2000 года, в Грузии с 2017 года, в Латвии с 2018 года. И после перехода на новую модель налога на прибыль в этих странах начал расти ВВП. К тому же, по легкости ведения бизнеса в рейтинге Doing Business – 2020, где важную роль играет и подход к налогообложению прибыли, Грузия заняла 7 место, Эстония – 18, Латвия – 19, а Украина, к моему большому сожалению, – 64 место.
Виктор Скаршевский
Виктор Скаршевский
экономист

Отчет правительства и новые легальные рабочие места

В отчете правительства должен был быть зафиксирован факт сокращения количества штатных сотрудников и дано объяснение почему резко ускорился этот процесс, и, соответственно, какие меры будет принимать правительство для его предотвращения (если будет). В целом, в случае продолжения такой динамики, можно будет говорить не о создании 1 млн новых легальных рабочих мест за 5 лет, а о потере порядка 1,5 млн существующих.
Василий Голян
Василий Голян
доктор экономических наук, профессор

Без государственнической позиции Медведчука экономический рост в начале 2000-х годов был бы невозможен

7 февраля 2020 года Интернет-ресурс «Новое время» перепечатал статью шведского экономиста Андерса Аслунда «Один секрет о реформах Зеленского». В данной публикации сделана попытка ревизии рыночных реформ, проводившихся в Украине в 90-х годах прошлого века и в начале 2000-х годов, путем искаженного представления роли Виктор Медведчука в процессах, которые имели судьбоносное значение для укрепления политического и экономического суверенитета нашей страны.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016