За Зеленского готовы проголосовать 24,8% украинцев

24,8% украинцев готовы были бы поддержать на президентских выборах действующего главу государства Владимира Зеленского, если бы они прошли в феврале 2020 года, свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС), обнародованные во вторник.

7,3% респондентов заявили, что проголосовали были за лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко, 6,5% за лидера партии «Европейская солидарность», пятого президента Петра Порошенко, 3,9% — за лидера Всеукраинского объединения «Батькивщина» Юлию Тимошенко.

За лидера партии «Сила и честь» Игорю Смешко проголосовали бы 3,9% опрошенных, за лидера Радикальной партии Олега Ляшко — 2,2%. За лидера партии «Гражданская позиция Анатолия Гриценко, представителя Всеукраинского объединения «Свобода» Руслана Кошулинского и партии «Оппозиционный блок» Александра Вилкула отдали бы голоса от 1 до 2% опрошенных, за остальных — менее 1% за каждого.

4,3% респондентов заявили, что испортили бы бюллетень, 24,6% — что не определились с выбором, 14,2% — что не намерены принимать участие в голосовании, а 1,5% отказались отвечать на вопрос.

При этом из тех, кто определился с кандидатом и с допущением, что процент людей, которые испортят бюллетень, будет таким же, как в первом туре президентских выборов 2019 года, за Зеленского проголосовали бы 44,2% опрошенных, за Бойко — 13,1%, за Порошенко — 11,6%, за Тимошенко — 6,9%.

Сравнение этих результатов с результатами первого тура выборов 2019 года показывает укрепление рейтинга Зеленского (на 14 процентных пунктов) и Бойко (на 1,4), при этом ослабление рейтинга Порошенко (на 4,3 процентных пункта) и Тимошенко (на 6,9).

Опрос проводился 8-18 февраля методом личного интервьюирования 2038 респондентов, проживающих в 110 населенных пунктах всех регионов Украины, кроме неподконтрольных властям.