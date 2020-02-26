Еврокомиссия призвала страны ЕС готовиться к обширному распространению коронавируса

Евросоюз должен готовиться к распространению коронавируса на своей территории. Соответствующее заявление сделал в среду в Риме на пресс-конференции директор Европейского центра контроля и профилактики заболеваний Андреа Аммон. Мероприятие транслировала пресс-служба Еврокомиссии.

Аммон уточнил, что сообщество должно быть готово «к реализации сценария возникновения обширных зон распространения коронавируса» на своей территории.

Напмоним, что число умерших от вызванного коронавирусом заболевания в Италии достигло 11 человек, у 325 человек инфекция оказалась выявлена. Как пишет в среду газета Il Messaggero, случаи заражения зафиксированы в 9 из 20 итальянских областей.