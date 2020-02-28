Более 36 тысяч человек вылечились от коронавируса в Китае

На территории Китая за 27 февраля от коронавируса нового типа 2019-nCoV погибли 44 человека. Общее число жертв достигло 2788 человек. Об этом сообщает Национальная комиссия по здравоохранению КНР.
За прошедшие сутки на территории Китая было выявлено 327 новых случаев заражения (большинство в провинции Хубэй, 318). При этом 3622 человека вылечились и были выписаны из больниц.
В общей сложности излечиться от вируса удалось 36 117 пациентам, а число прошедших обследование на предмет его выявления по всей стране превысило 656 тыс. человек.
К настоящему моменту всего на территории Китая заразилось 78 824 человека.
К настоящему моменту случаи заболевания зафиксированы в США, Канаде, Германии, Швеции, Австралии, Испании, Южной Корее, Италии, Японии, Финляндии, Иране и других странах.
В последние дни распространение инфекции усилилось в Италии, где по состоянию на 27 февраля вследствие нее умерли 17 человек, а также в Иране, где от осложнений скончались 26 человек.
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