Европейские биржи снова закрылись падением из-за коронавируса

Биржи в Европе закрылись 27 февраля очередным снижением. Наибольшее падение продемонстрировал Stoxx Europe 600, который потерял 3,8%. В числе лидеров падения пивоваренная компания AB Inbev (-11%), а также страховая Standard Chartered (-3,6%).
В Великобритании индекс Лондонской биржи FTSE 100 снизился на 3,49%, немецкий DAX упал на 3,19%, французский CAC 40 — 3,32%.
Снижением открылись и американские биржи. S&P 500 за 3,5 часа до окончания торгов снижается на 1,43%.
Поводом для дальнейшего снижения стали сообщения о распространении COVID-19 за пределами Китая на фоне опасений, что вспышка болезни скажется на финансовых результатах. Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на аналитиков Societe Generale Алена Бокобза и Франка Безимра, на рынках сохраняется повышенная волатильность, и вполне возможно, что она продолжится еще какое-то время, отражаясь на котировках нефтяных компаний, автопроизводителей, производителей предметов роскоши, туроператоров.
«В настроениях трейдеров доминирующим стал страх за ближайшее будущее», — заявил Bloomberg представитель трейдерской конторы MPPM EK Гильермо Сампере. «За очень короткий период празднования по поводу победы над коронавирусом в Китае трансформировались в панические настроения».
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