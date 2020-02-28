Турция решила не мешать беженцам добираться до Европы

Турция решила не мешать сирийским беженцам добираться до Европы по суше или морю. Об этом агентству Reuters сообщил высокопоставленный турецкий чиновник.

«Все беженцы, включая сирийцев, теперь могут пересечь границу Евросоюза», — сказал он.

Чиновник отметил, что в ожидании новой волны беженцев из сирийской провинции Идлиб турецкая полиция и береговая охрана получили приказ не чинить им препятствий на сухопутных и морских переходах.

Ситуация в Идлибе обострилась в начале февраля, когда Турция обвинила сирийские правительственные силы в обстреле своих военных, в результате которого погибли несколько человек. В ответ Турция открыла огонь по позициям Сирии и «нейтрализовала» более 70 человек. Президент Реджеп Тайип Эрдоган назвал атаку «поворотным моментом» и пригрозил ответными мерами на действия Сирии.

Через неделю Анкара вновь заявила о гибели своих военнослужащих из-за обстрела со стороны Сирии. Турецкие силы нанесли ответный удар и позже заявили о «нейтрализации» 101 сирийского военного, уничтожении трех сирийских танков и вертолета.

На территории провинции Идлиб находятся позиции вооруженной сирийской оппозиции а также силы, поддерживаемые Турцией. 20 февраля сирийская оппозиция при поддержке турецких войск перешла в наступление против сил президента Башара Асада. Россия также приняла участие в боевых действиях и нанесла удар с воздуха.

После этого Турция сообщала о новых ударах сирийских правительственных сил по своим позициям, в результате последнего погибли более 30 военных.