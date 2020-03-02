Из Турции в Европу перебрались более 100 тысяч беженцев

Количество нелегальных мигрантов, покинувших Турцию для того, чтобы попасть в Европу, достигло 100 577 человек.
Об этом сообщил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу, сообщает Укринформ.
«По состоянию на 19.40 количество мигрантов, которые покинули территорию нашей страны через Эдирне, достигло числа 100 577», — сообщил Сойлу.
Местные власти организовали для мигрантов питание. Интенсивное движение мигрантов, стремящихся перебраться в страны ЕС, наблюдается в пограничных селах. Тысячи людей находятся в лесах, и ждут разрешения перейти через границу в Грецию.
Как известно, турецкие власти объявили, что больше не будут препятствовать потоку мигрантов, которые хотят попасть в Европу. Решение было принято после того, как более 30 турецких солдат погибли в ходе обстрела силами режима Башара Асада в Идлибе (северо-западная Сирия — ред.).
Президент Франции Эммануэль Макрон уже заявил, что будет помогать Греции сдерживать поток мигрантов из Сирии.
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