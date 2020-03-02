Еврокомиссия подтвердила намерение принять в ЕС Албанию и Северную Македонию

Еврокомиссия опубликовала в понедельник дополненный доклад по Албании и Северной Македонии, подтвердив свою рекомендацию о начале переговоров с этими странами об их вступлении в Евросоюз. Соответствующее заявление сделала в понедельник официальный представитель Еврокомиссии Ана Пизоньеро.

«Еврокомиссия опубликовала обновленный отчет по Албании и Северной Македонии, в котором говорится, что обе страны достигают уверенного прогресса по проведению реформ. Еврокомиссия подтвердила рекомендацию о начале переговоров о вступлении по итогам доклада», — заявила она.

Представитель ЕК выразила надежду, что Совет ЕС на уровне глав МИД в апреле подержит эту рекомендацию.

Совет ЕС не смог достичь консенсуса по началу переговоров с этими странами 15 октября прошлого года, а впоследствии решение этого вопроса также не было достигнуто на саммите ЕС, несмотря на то, что Еврокомиссия ранее уже рекомендовала запустить эти переговоры. Против начала переговоров тогда выступили Франция и Нидерланды. Теперь новое обсуждение этой проблемы должно пройти на заседании Совета ЕС в апреле в Люксембурге.

Албания и Северная Македония уже признаны официальными кандидатами на вступление в сообщество, что не позволит Евросоюзу отказаться от их приема, однако сама процедура переговоров может позволить достаточно долго откладывать этот момент, если оппозиция будет достаточно сильной. Например, консультации по вопросу о членстве Турции в ЕС официально начались осенью 2005 года, но эта страна не имеет никаких шансов на вступление в сообщество и сегодня.