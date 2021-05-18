Северная Македония высылает российского дипломата

Власти Северной Македонии приняли решение выслать из страны российского дипломата, передает национальный информационный портал MKD со ссылкой на источники. Об этом также сообщает Bloomberg.

«МИД подтвердил информацию и объявил, что в соответствии со статьей 9 Венской конвенции о дипломатических сношениях решено объявить дипломата в посольстве Российской Федерации персоной нон грата в Республике Северная Македония», — сообщает портал.

По его информации, 14 мая российского посла Сергея Баздникина вызвали в МИД Северной Македонии, где ему сообщили, что один из российских дипломатов объявлен персоной нон грата. Как сообщает MKD, он должен покинуть страну в течение нескольких часов. О причинах такого решения пока не сообщается.