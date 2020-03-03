США сравнили Крым с советской Прибалтикой

США никогда не поддерживали мнение, что страны Прибалтики входили в состав СССР, так как они были «покорены силой». Об этом заявил постпред США при ОБСЕ Джеймс Гилмор, сообщается на сайте Госдепартамента.

«Мы никогда не соглашались, что это советские социалистические республики и законные части России», — сказал он.

Подобной позиции Вашингтон придерживается и в отношении Крыма, отметил Гилмор. По его словам, Москве необходимо изменить подход во внешней политике. Политик добавил, что США сохранят санкции в отношении полуострова до тех пор, пока Россия «не выйдет из Крыма».

Напомним, что в конце февраля госсекретарь США Майк Помпео потребовал вернуть Крым Украине. Он заявил, что до этого момента Вашингтон сохранит антироссийские санкции. По его словам, власти региона нарушают права и свободы человека. Глава Госдепа также отметил, что «милитаризация Крыма служит угрозой общей безопасности».