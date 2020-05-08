От монетарного безумия к фискальному бешенству

В апреле 2020 года чистые заимствования Госказначейства США составили 1,4 трлн. долл. Это рекорд месячных заимствований с колоссальным отрывом от предыдущих максимумов — 480 млрд. долл. в октябре 2008 и 378 млрд. долл. в феврале 2010.
Помните, как в 2012 и 2017 в Конгрессе ломались копья вокруг потолка госдолга США? Забудьте — теперь ничего у Конгресса не спрашивают. Если план чистых размещений Госказначейством США на второй квартал будет выполнен, рыночный госдолг вырастет на 3 трлн. долл.
Ситуация с госбюджетом США аховая, куда там Украине! В апреле расходы выросли на 120%, доходы упали на 55% (к апрелю 2019г). Апрельский дефицит госбюджета — 710 млрд. долл. Это не просто рекордный дефицит для апреля, но и максимальный месячный дефицит в истории.
За март-апрель Госказначейство США создало нового долга на 1,7 трлн. долл. Вся эта сумму через «первичных дилеров» выкуплена ФРС. Treasures были «зарепованы» и начался активный выкуп ценных бумаг, который не прекращается с 23 марта.
Видимо, расчет на то, что инфляции удастся избежать. А если не удастся? Тогда ФРС во втором полугодии должен будет начать изымать закачанные сейчас триллионы. Вот только вряд ли сможет — некому будет «перехватить» такой объем treasures. Вот тогда-то и начнется самое интересное...
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