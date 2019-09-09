В РФ видят перспективу нормализации отношений с Украиной

Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал состоявшийся с Украиной обмен заключенными, указав на появившуюся перспективу нормализации отношений между странами, передает РБК.

«Мы все выразили удовлетворение состоявшимся обменом 35 на 35», — сказал Лавров. «Это позволяет рассчитывать на то, что параллельно с урегулированием ситуации в Донбассе и российско-украинские отношения будут нормализовываться, и те односторонние антироссийские решения, которые принимал режим Порошенко, будут отозваны», — добавил Лавров.

Обмен заключенными между Россией и Украиной прошел в субботу, 7 сентября. Всего страны передали друг другу по 35 удерживаемых лиц.

В тот же день между лидерами стран Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским состоялся телефонный разговор, в ходе которого лидеры стран позитивно оценили прошедший обмен и обсудили ситуацию на Донбассе и возможную встречу в «нормандском формате» с участием Франции и Германии.