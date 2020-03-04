Дубилету и Милованову придется пройти дополнительные собеседования

С министром Кабинета министров Дмитрием Дубилетом и министром экономики Тимофеем Милованов, который может стать министром аграрной политики в новом правительстве, еще будут проводиться собеседования, на должности некоторых министров есть по несколько кандидатур.
Об этом сообщила заместитель председателя фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук, передает Интерфакс-Украина.
«Я так понимаю, что с министром Кабинета министров Дубилетом еще будет дополнительное собеседование. Также должно быть дополнительное собеседование с действующим министром Миловановым на должность министра агрополитики», — сказала она журналистам во вторник вечером после завершения рабочего совещания руководства фракции в Верховной Раде.
Кравчук также отметила, что на должности некоторых министров есть несколько кандидатур, и собеседования еще продолжаются.
Напомним, что комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства решил рекомендовать парламенту принять отставку премьер-министра Алексея Гончарука.
4 марта состоится внеочередное заседание Верховной Рады, которая будет рассматривать «вопрос о Кабинете министров Украины и о деятельности МВД Украины, СБУ, ГБР, НАБУ, Офисе Генпрокурора в сфере преодоления коррупции в Украине и укрепления правопорядка».
По данным СМИ, президент Владимир Зеленский предложил фракции «Слуга народа» назначить премьером Дениса Шмыгаля.
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