Премьеру последнего фильма о Джеймсе Бонде перенесли из-за коронавируса

Создатели последнего фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать» перенесли премьеру кинокартины с марта на ноябрь 2020 года, сообщил в среду официальный твиттер персонажа Джеймса Бонда.
«MGM (кинокомпания Metro-Goldwyn-Mayer — Ред.), продюсеры фильмов о Бонде Майкл Уилсон и Барбара Брокколи сегодня заявили, что после тщательного рассмотрения и всесторонней оценки глобального театрального рынка, релиз фильма „Не время умирать“ откладывается до ноября 2020 года», — говорится в заявлении.
«Премьера фильма состоится в Великобритании 12 ноября 2020 года..., в США — 25 ноября 2020 года», — сообщают создатели.
Между тем, как сообщает британская телерадиокорпорация Би-би-си, премьеру фильма перенесли из-за стремительного распространения коронавируса нового типа (COVID-19).
Отмечается, что 2 марта основатели двух популярных сайтов поклонников Бондианы MI6 Confidential и The James Bond Dossier опубликовали открытое письмо, в котором просили создателей перенести премьеру фильма.
«Всего лишь один человек, у которого может и не быть симптомов, способен заразить остальную аудиторию», — говорится в заявлении.
Мировая премьера фильма была запланирована на 31 марта. Она должна была пройти в Альберт-холле — концертном зале в Лондоне.
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