Премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать» снова перенесли

Премьеру 25-го фильма об агенте британской разведки Джеймсе Бонде «Не время умирать» в третий раз перенесли. Премьера состоится в октябре 2021 года, сообщается на официальном сайте фильма.

«Фильм „Не время умирать“ выйдет в прокат 8 октября 2021 года», —говорится в сообщении.

Фильм с Дэниелом Крейгом в главной роли изначально должен был выйти весной 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса дату премьеры сначала перенесли на ноябрь, а позднее на 2 апреля 2021 года.

Режиссером новой части бондианды выступил Кэри Фукунага. В фильме, помимо Дэниела Крейга, сыграли Рами Малек, Леа Сейду и Лашана Линч. Певица Билли Айлиш выпустила клип на песню No Time To Die, которая станет главным саундтреком «Не время умирать».

Издание The Hollywood Reporter накануне сообщило, что американская кинокомпания Sony Pictures объявила о переносе премьер фильмов «Охотники за привидениями: Наследники» и «Неизведанное: Удача Дрейка».