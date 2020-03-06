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Европейские музеи начали возобновлять работу

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Европейские музеи начали возобновлять работу

Галереи и музеи в Италии и Франции, закрывшиеся из-за опасений по поводу распространения коронавируса, постепенно открываются для посещения.

Парижский Лувр, который закрылся 1 марта, чтобы провести совещание по коронавирусу, снова ждет любителей искусства: руководство музея приняло меры предосторожности, среди которых — ограничение свободного доступа к «Джоконде». Охране и сотрудникам Лувра поручено не задерживать желающих созерцать шедевр Да Винчи.

Музеи Италии тоже постепенно восстанавливают рабочий режим. Например, галерея Pirelli Hangar Bicocca в Милане снова открылась, но пока воздерживается от групповых экскурсий и детских мастерских.

В понедельник, 2 марта, открылось выставочное пространство Fondazione Prada, которое приостановило работу 23 февраля, как только власти Италии объявили о первых мерах предосторожности.

Музей современного искусства в Турине — другом городе на севера Италии, пораженном коронавирусом, — открыл три экспозиции. Одна из них, по чистой случайности, оказалась коллекцией китайского современного искусства, предоставленного шведским коллекционером Ули Сиггом.

Новости о появлении коронавируса COVID-19 в Италии появились в разгар недели моды в Милане, превратив страну в «горячую точку» распространения инфекции на карте Европы. По состоянию на 5 марта в Италии зарегистрировано 3296 случаев заражения, 148 пациентов скончались.

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Университеты и школы с 5 марта закрываются на несколько недель, власти призывают граждан ограничить физические контакты, в том числе исключить приветственные рукопожатия. Венецианская архитектурная биеннале объявила, что открытие переносится с конца мая на 29 августа из-за эпидемиологической обстановки.

Британские музеи, сообщает Artnet, пока не закрываются, но утверждают, что следят за ситуацией и в качестве меры предосторожности в выставочных залах раздают гели для дезинфекции.

музей, коронавирус
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