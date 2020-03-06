Зеленский установил дедлайн для переговоров с Путиным

Украина может отказаться от проведения с Россией переговоров о судьбе Донбасса, в случае если прогресса в этом процессе не получится добиться через год. Об этом президент Владимир Зеленский заявил в интервью The Guardian.
«Время идет. Власти могут потратить год на достижение соглашения. Тогда оно должно быть реализовано», — сказал Зеленский, отметив, что ждать дольше нельзя. Президент Украины заявил, что после первой встречи с российским лидером Владимиром Путиным он установил дедлайн, чтобы добиться прорыва. По словам Зеленского, он не может выделить на работу над соглашениями пять лет, которые ему «дал украинский народ».
Говоря о встрече с Путиным в декабре прошлого года, Зеленский заявил, что на ней было несколько эмоциональных моментов и ему удалось донести до российского президента свою точку зрения. «Думаю, он меня слушал. Я это почувствовал. Надеюсь, мне не показалось», — сообщил украинский президент.
Зеленский считает, что для канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эмманюэля Макрона, двух других лидеров «нормандской четверки», важно оказать давление на Путина. Зеленский отметил, что Париж и Берлин поддерживают Киев, но в то же время высказал обеспокоенность усилиями Макрона по восстановлению отношений с Москвой.
Зеленский также заявил, что у него есть два-три плана на случай отказа от переговоров с Россией, но не пояснил, в чем они заключаются.
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