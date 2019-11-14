Украина пока не планирует двустороннюю встречу Путина и Зеленского

Украинская сторона на данный момент не планирует двустороннюю встречу между президентами Украины Владимиром Зеленским и России Владимиром Путиным, заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко.
«Мы не планируем сейчас двустороннюю встречу с Путиным. Мы планируем встречу нормандской четверки», — сказал он на совместной пресс-конференции с австрийским коллегой Александром Шалленбергом в четверг в Киеве, передает Интерфакс-Украина.
Как сообщалось, 12 ноября на пятом заседании политического форума «Астана клуб» президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выразил убеждение, что Зеленский и Путин смогут договориться об урегулировании конфликта на Донбассе при личной встрече и предложил провести ее на территории Казахстана.
«Сейчас я встретился с господином Зеленским, послушал его. Буквально вчера говорил с Владимиром Путиным на тему, как дальше решать эту проблему. (...) Я считаю, что нужна отдельная личная встреча президентов России и Украины», — сказал он.
«Я уже получил согласие Зеленского на встречу тет-а-тет, об этом сообщил президенту России. Теперь посмотрим. Если нейтральная площадка нужна, я предложил Казахстан», — отметил Назарбаев.
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