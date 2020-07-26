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Зеленский обсудил с Путиным режима прекращения огня на Донбассе

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Зеленский обсудил с Путиным режима прекращения огня на Донбассе

Президенты Украины и России Владииир Зеленский и Владимир Путин в телефонном разговоре обсудили детали взаимодействия в части разминирования на Донбассе, разведения сил и средств и открытия новых КПВВ на линии соприкосновения, деятельности СММ ОБСЕ.

«Владимир Зеленский поднял вопрос безопасности на Донбассе. Собеседники приветствовали достижение договоренности о полном и всеобъемлющем режиме прекращения огня на Донбассе, которое начинается с 00:01 27 июля 2020 года, президент Российской Федерации поддержал эту договоренность», — сообщает в воскресенье пресс-служба президента Украины.

Также была поднята тема обеспечения доступа Международного комитета Красного Креста к удерживаемым лицам

«Владимир Зеленский поднял вопрос освобождения крымского татарина Руслана Сулейманова в связи с трагической гибелью его трехлетнего сына. Президент Украины особо отметил необходимость дальнейших практических шагов в вопросе освобождения удерживаемых украинских граждан, которые находятся на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма, а также в Российской Федерации», — отмечается там.

Владимир Путин, Донбасс, Владимир Зеленский, отношения с Россией
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