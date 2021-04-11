Зеленский пытался позвонить Путину после гибели 4 военных

Президент Украины Владимир Зеленский в связи с обострением на Донбассе и после гибели четверых военных под Шумами пытался поговорить с российским президентом Владимиром Путиным. Но такого разговора не состоялось.
Об этом в интервью «Радио Свобода» заявил советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович.
«После 26 марта, когда погибли сразу 4 военнослужащих и двое были ранены, президент Зеленский пытался провести консультации со всеми лидерами, учитывая Путина. Насколько я знаю, хотя это еще более высокий уровень чем мой, удалось (надо уточнить у пресс-службы президента) провести переговоры с Макроном и Меркель. Путин отказал. И на следующий день было соответствующее заявление, что мы не видим, о чем говорить», — отметил Арестович.
Напомним, ранее сообщалось, что 26 марта на Донбассе под Шумами группа разминирования попала под снайперский обстрел. Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак рассказал об обстоятельствах гибели четверых военных.
В общей сложности с 26 марта украинская сторона потеряла более 10 военных.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016