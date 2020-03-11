В Италии приостановили из-за коронавируса чемпионат по футболу

Проведение матчей высшего дивизиона чемпионата Италии по футболу официально приостановлено из-за угрозы распространения коронавируса в стране, говорится в Twitter-аккаунте «Серии А».

«Серия А» официально приостановлена. Мы прерываемся, но уже с нетерпением ждем возвращения. Все будет хорошо«, — сказано в посте.

Ранее временное прекращение всех спортивных мероприятий в Италии анонсировал премьер-министр Джузеппе Конте. До этого несколько матчей «Серии А» проводилось без зрителей на трибунах.

По состоянию на 11 марта, в Италии зафиксировано более десяти тысяч случаев заражения новым типом коронавируса COVID-19, 1004 человека уже выздоровели, 631 скончался.