В прокуратуре сообщили, в чем подозревают Порошенко

Прокуроры Офиса генерального прокурора по поручению генпрокурора сообщили о подозрении народному депутату, пятому президенту Украины Петру Порошенко.
«По данным следствия, народный депутат подозревается в том, что, будучи президентом Украины, в 2018 году путем издания явно преступного приказа склонил военное должностное лицо — главу Службы внешней разведки (СВР) Украины к превышению им власти и служебных полномочий, то есть к умышленному совершению действий, явно выходящих за пределы предоставленных ему прав и полномочий, совершенному в условиях особого периода (ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 41 ч. 4 ст. 426-1 УК Украины)», — сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.
К настоящему времени решается вопрос об избрании Порошенко меры пресечения в виде содержания под стражей.
Досудебное расследование ведет Государственное бюро расследований.
Ранее сообщалось, что дело о котором идет речь — это дело о назначении Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки.
Программа антикоррупционных расследований «Наши деньги с Денисом Бигусом» публиковала сюжет с информацией о том, что семья первого замруководителя СВР, экс-руководителя экономической контрразведки СБУ Сергея Семочко имеет дома под Киевом стоимостью в миллионы долларов, а его родственники, кроме украинского, имеют гражданство России.
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