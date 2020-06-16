Прокуратура будет просить арестовать Порошенко с возможностью залога

Офис генерального прокурора будет ходатайствовать о взятии пятого президента Украины Петра Порошенко под стражу с альтернативой 10 миллионов гривен залога, рассказали в пресс-службе прокуратуры.

По словам адвоката Порошенко Ильи Новикова, меру пресечения будут избирать в деле о назначении Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки.

Дело будет слушаться в Печерском районном суде Киева, заседание назначено на 18 июня в 15:00. Порошенко прибудет на него, несмотря на сложные семейные обстоятельства, уверяет адвокат. Во вторник, 16 июня, умер отец пятого президента Украины.

О том, что ГБР готовится вручить Петру Порошенко подозрение по факту возможного незаконного назначения на должность первого заместителя главы Службы внешней разведки Украины Сергея Семочко, заявлял еще бывший руководитель Госбюро расследований Роман Труба в декабре прошлого года.