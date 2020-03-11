Матч Лиги Европы сорвался из-за коронавируса

Футболисты «Ромы» не полетят в Испанию на матч 1/8 финала Лиги Европы против «Севильи». Об этом сообщается в официальном Twitter римской команды.

По информации клубной пресс-службы, самолет, на котором «Рома» собиралась вылететь в Испанию, не получил разрешения на приземление от местных властей.

Игра между «Ромой» и «Севильей» должна была состояться в четверг, 12 марта, на стадионе «Рамон Санчес Писхуан». Предполагалось, что матч пройдет без зрителей.

Ранее из-за распространения коронавируса авиасообщение между Италией и Испанией было ограничено. Полеты возможны только при наличии специального разрешения от властей обоих государств.

Помимо матча между «Севильей» и «Ромой» будет перенесена встреча 1/8 финала Лиги Европы между «Хетафе» и миланским «Интером», которая также должна была состояться 12 марта. Представители испанского клуба отказались обращаться за разрешением в министерство транспорта.

В Италии от коронавируса уде умерли 631 человек, в Испании — 35.