Минздрав разрешил проведение в Киеве матча ЛЧ «Шахтер» – «Интер» с 15% зрителей от вместимости «Олимпийского»

Футбольный клуб «Шахтер» получил официальное письмо от Министерства охраны здоровья Украины о проведения со зрителями матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов против «Интера», который состоится 27 октября на НСК «Олимпийский» в Киеве.

«В нем сообщается, что по результатам проведенного анализа эпидемической ситуации, противоэпидемических мер, которые проводятся в регионах Украины в соответствии с установленным уровнем эпидемической опасности, опыта европейских стран, начавших допуск зрителей на футбольные поединки, Минздрав Украины считает возможным привлечение зрителей на матч Лиги чемпионов «Шахтер» — «Интер», — сообщается в четверг на официальном сайте клуба.

При этом на матче может присутствовать не более 15% болельщиков от общей вместимости стадиона.

Принимающая сторона также должна строго придерживаться всех противоэпидемических мер.