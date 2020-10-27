Матч ЛЧ «Шахтер» – «Боруссия» М в Киеве пройдет со зрителями

Футбольный клуб «Шахтер» получил официальное письмо от Министерства охраны здоровья Украины о проведении со зрителями матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против менхенгладбахской «Боруссии», который состоится 3 ноября на НСК «Олимпийский» в Киеве.
«В нем сообщается, что по результатам проведенного анализа эпидемической ситуации, противоэпидемических мер, которые проводятся в регионах Украины в соответствии с установленным уровнем эпидемической опасности, опыта европейских стран, начавших допуск зрителей на футбольные матчи, Минздрав Украины считает возможным привлечение зрителей на игру Лиги чемпионов „Шахтер“ — „Боруссия“ (Менхенгладбах)», — сообщается во вторник на официальном сайте клуба.
При проведении поединка принимающая сторона должна строго придерживаться всех противоэпидемических мер, а также организовать допуск в сектора не более чем 15% от числа болельщиков, которых может вместить НСК «Олимпийский».
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