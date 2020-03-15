В Китае за сутки заболели 20 человек, в Италии – 3,5 тысячи

За прошедшие сутки в Китае новый коронавирус обнаружили еще у 20 человек, сообщила Национальная комиссия по здравоохранению КНР. От осложнений, вызванных COVID-2019, в стране умерли десять пациентов.
В то же время из больниц Китая выписали 1370 человек, еще 1409 человек, которые контактировали с теми, кто оказался под медицинским наблюдением из-за коронавируса, также отпустили домой. Кроме того, уменьшилось и число тех, кто находился в тяжелом состоянии: самочувствие улучшилось у 384 человек.
Всего, по данным комиссии, в Китае известно о 80 844 случаях заражения и 3199 жертвах заболевания.
В Италии, где произошла самая крупная в Европе вспышка заболевания, число заразившихся за тот же период значительно больше. За сутки в стране выявили 3497 новых случаев заболевания, а число жертв выросло на 175, сообщила газета Corriere della Sera.
По подсчетам SCMP, в мире, не считая КНР, заразились свыше 69 тыс. человек, 2592 человека умерли от заболевания. Следом за Китаем по числу инфицированных идут Италия и Иран — 21 157 и 12 729 человек соответственно.
По информации властей Китая, пик распространения инфекции в стране прошел. В связи с этим в провинции Хубэй, где в конце прошлого года началось распространение коронавируса, смягчили введенный карантин, а в ее административном центре — Ухане — закрыли все 16 временных госпиталей, организованных после вспышки COVID-2019.
В то время как эпидемия в Китае пошла на спад, число заразившихся резко выросло в Европе. Помимо Италии, вспышки заболевания произошли в Испании, Франции и Германии — число заразившихся там составляет 5753, 4500 и 3062 человека соответственно. На фоне стремительного распространения заболевания в этих странах глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус сообщил, что Евросоюз стал центром пандемии коронавируса.
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