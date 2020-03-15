Войти
Шмыгаль призвал украинцев никуда не ездить и сидеть дома
позиция
Шмыгаль призвал украинцев никуда не ездить и сидеть дома
Зеленский призвал всех граждан вернуться в страну в течение 3 суток
официально
Зеленский призвал всех граждан вернуться в страну в течение 3 суток

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

официально
RSS

В Китае за сутки заболели 20 человек, в Италии – 3,5 тысячи

433
В Китае за сутки заболели 20 человек, в Италии – 3,5 тысячи

За прошедшие сутки в Китае новый коронавирус обнаружили еще у 20 человек, сообщила Национальная комиссия по здравоохранению КНР. От осложнений, вызванных COVID-2019, в стране умерли десять пациентов.

В то же время из больниц Китая выписали 1370 человек, еще 1409 человек, которые контактировали с теми, кто оказался под медицинским наблюдением из-за коронавируса, также отпустили домой. Кроме того, уменьшилось и число тех, кто находился в тяжелом состоянии: самочувствие улучшилось у 384 человек.

Всего, по данным комиссии, в Китае известно о 80 844 случаях заражения и 3199 жертвах заболевания.

В Италии, где произошла самая крупная в Европе вспышка заболевания, число заразившихся за тот же период значительно больше. За сутки в стране выявили 3497 новых случаев заболевания, а число жертв выросло на 175, сообщила газета Corriere della Sera.

По подсчетам SCMP, в мире, не считая КНР, заразились свыше 69 тыс. человек, 2592 человека умерли от заболевания. Следом за Китаем по числу инфицированных идут Италия и Иран — 21 157 и 12 729 человек соответственно.

По информации властей Китая, пик распространения инфекции в стране прошел. В связи с этим в провинции Хубэй, где в конце прошлого года началось распространение коронавируса, смягчили введенный карантин, а в ее административном центре — Ухане — закрыли все 16 временных госпиталей, организованных после вспышки COVID-2019.

Читайте также: Предварительно борт с украинцами вылетит в воскресенье из итальянского Тревизо

В то время как эпидемия в Китае пошла на спад, число заразившихся резко выросло в Европе. Помимо Италии, вспышки заболевания произошли в Испании, Франции и Германии — число заразившихся там составляет 5753, 4500 и 3062 человека соответственно. На фоне стремительного распространения заболевания в этих странах глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус сообщил, что Евросоюз стал центром пандемии коронавируса.

коронавирус
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Воскресенье, 15 марта 2020
Суббота, 14 марта 2020
Пятница, 13 марта 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

О чем забывают, когда говорят про курс валюты

Проблема многих людей в том, что они мыслят категориями чёрного и белого (плохо или хорошо). Это касается и курса валют. Если девальвация (обесценивание валюты) - плохо, то ревальвация (укрепление) значит хорошо. Это не совсем правильно. Курс - это не самостоятельный показатель, а всего лишь деталь чрезвычайно сложного механизма экономики страны.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О нефти и авантюризме

Если абстрагироваться от противостояния РФ vs Саудовская Аравия (попытка России вести свою игру на нефтяном рынке обернулась мощным противодействием Саудовской Аравии), «стратегия» Россия понятна. Она опасается, что рано или поздно США весьма значительно ограничат экспортный сырьевой потенциал России.
Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

Особенности Зеленского

«Сказал и обязательно не сделал». Почти ничего. Или сделал наоборот. Почему? Потому что сценарий предполагает только заранее продуманные монологи. Но не предполагает обязательное выполнение сказанного. В сценарии ведь всегда есть монтаж и «само собой получилось».
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016