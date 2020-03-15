Роналду сделает свои отели бесплатными больницами

Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду собирается помочь своей стране в борьбе с пандемией нового коронавируса. Об этом сообщает испанское издание Marca.
По информации источника, футболист хочет переделать принадлежащие ему отели в бесплатные больницы для заразившихся коронавирусом. При этом он собирается оплачивать работу персоналу этих клиник.
В начале марта Роналду покинул Италию после того, как его мать перенесла инсульт. На прошлой неделе футболист решил остаться на карантине в Португалии, так как у его партнера по «Ювентусу» Даниеле Ругани обнаружили коронавирус.
Чемпионат Италии по футболу из-за распространения коронавируса приостановлен на неопределенный срок. Матчи первенства могут возобновить в начале мая.
По данным на 15 марта, количество заразившихся новым коронавирусом по всему миру превысило 150 тыс. человек. Почти 6 тыс. человек скончались от заболевания. В Португалии зафиксирован 41 случай заражения инфекцией.
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