Роналду сделает свои отели бесплатными больницами

Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду собирается помочь своей стране в борьбе с пандемией нового коронавируса. Об этом сообщает испанское издание Marca.

По информации источника, футболист хочет переделать принадлежащие ему отели в бесплатные больницы для заразившихся коронавирусом. При этом он собирается оплачивать работу персоналу этих клиник.

В начале марта Роналду покинул Италию после того, как его мать перенесла инсульт. На прошлой неделе футболист решил остаться на карантине в Португалии, так как у его партнера по «Ювентусу» Даниеле Ругани обнаружили коронавирус.

Чемпионат Италии по футболу из-за распространения коронавируса приостановлен на неопределенный срок. Матчи первенства могут возобновить в начале мая.

По данным на 15 марта, количество заразившихся новым коронавирусом по всему миру превысило 150 тыс. человек. Почти 6 тыс. человек скончались от заболевания. В Португалии зафиксирован 41 случай заражения инфекцией.