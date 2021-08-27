Тренер Ювентуса подтвердил, что Роналду покинет клуб

Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри подтвердил информацию, что Криштиану Роналду не будет больше выступать за итальянский гранд.
Об этом сообщает сайт всемирно известного журналиста Джанлуки Ди Марцио.
«Роналду не будет в заявке. Вчера он сказал мне, что больше не хочет играть за „Ювентус“. Сегодня он не тренировался с командой», — сообщил Аллегри.
Журналист Фабрицио Романо отметил, что сейчас Роналду своим частным самолетом готовится покинуть Италию.
Сообщалось, что Криштиану на базе «Ювентуса» попрощался с коллегами и забрал свои вещи. «Манчестер Сити» — главный претендент, чтобы подписать португальца. Впрочем, агент легендарного футболиста Жорже Мендеш ведет переговоры также и с «Манчестер Юнайтед», где Роналду уже в свое время выступал.
Роналду перешел в «Ювентус» в 2018 году, подписав четырехлетний контракт.
С туринским клубом он дважды стал чемпионом Италии, выиграл два Суперкубка страны, а также Кубок Италии.
В то же время вместе с Роналду «Ювентус» за три года ни разу не смог добраться до полуфинала Лиги чемпионов — в двух последних сезонах команда вообще вылетала уже в 1/8 финала.
В минувшем сезоне на счету Роналду 36 голов в 44 матчах за «Юве» во всех турнирах.
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