Укрпочта меняет порядок доставки посылок и писем

Во время карантинных ограничительных мер, с 12 марта по 3 апреля 2020 года, «Укрпочта» частично изменила условия доставки вручения и бесплатно будет хранить регистрируемые в отделениях почтовые отправления.
Об этом сообщил генеральный директор «Укрпочты» Игорь Смелянский в Facebook.
«Мы делаем все для того, чтобы ограничить контакты клиентов с работниками почтовых отделений и максимально обезопасить всех от возможности заражения вирусной инфекцией. Поэтому с 12 марта до 3 апреля 2020 года (включительно) Укрпочта частично изменяет условия доставки, вручения и хранения регистрируемых почтовых отправлений «Укрпочта Экспресс», «Укрпочта Стандарт» и «Укрпочта SmartBox», — отметил он.
Так, заказные почтовые отправления (кроме писем с пометкой «Судебная повестка») будут вкладываться в абонентские ящики адресатов. Если абонентский ящик неисправен, адресатам будут сообщать о поступлении заказных писем уведомлениями или через интернет, либо через средства связи — домашние или мобильные телефоны.
Заказные письма с пометкой «Судебная повестка» будут доставляться в соответствии с требованиями Правил оказания услуг почтовой связи.
Смелянский также подчеркнул, что с 17 марта 2020 года и до окончания карантина на всех объектах почтовой связи плата за хранение регистрируемых почтовых отправлений, в частности «Укрпочта Экспресс», «Укрпочта Стандарт» и «Укрпочта SmartBox» не будет взиматься. Также бесплатным будет хранение входящих (импортных) отправлений из-за рубежа.
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