Гендиректор «Укрпошты» пригрозил отправить на карантин сотрудников, посещавших церкви на Пасху

Генеральный директор АО «Укрпошта» Игорь Смелянский призвал коллектив предприятия отказаться от посещений массовых мероприятий и церковных служб в период Пасхальных праздников и оставил за собой право не выплачивать 25 тыс. грн компенсации за заражение, в случае, если будет доказано, что сотрудник заразился в ходе посещения массовых мероприятий.
Он подчеркнул, что не имеет права запретить сотрудникам «Укрпошты» идти в церковь, но очень просит этого не делать и встретить Пасху дома, с семьей, включив онлайн или ТВ-трансляцию Пасхальной службы.
«Я буду настойчиво рекомендовать своим непосредственным руководителям, в случае установления факта посещения вами массовых служб в эти дни (включая „Чистый четверг“), отправить вас в оплачиваемый, а в случае его отсутствия, в неоплачиваемый отпуск сроком на две недели, чтобы в условиях самоизоляции убедиться в том, что вы здоровы», — написал он в своем обращении к коллегам на странице в Facebook вечером в среду.
Смелянский также подчеркнул, что в случае отправки сотрудника в двухнедельный отпуск надбавка за работу в условиях карантина начисляться не будет.
«Я также оставляю за собой право не выплачивать сумму в 25 тыс. грн, предусмотренную на случай заражения коронавирусом, если будет доказан факт заражения во время Пасхальных массовых мероприятий. Пожалуйста, отнеситесь к этому с пониманием», — написал гендиректор «Укрпошты».
Он также подчеркнул, что почтальоны ежедневно входят в дома миллионов людей, принося 4 млн пенсионеров их пенсии, а десяткам миллионов клиентов — их посылки и письма.
«Уверен, что к моему призыву остаться дома присоединятся руководители всех стратегических предприятий страны, которые сегодня обеспечивают ее жизнедеятельность в условиях карантина», — отметил Смелянский.
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