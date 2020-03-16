«Укрпошта» продолжит работу, несмотря на коронавирус

Министр инфраструктуры Владислав Криклий пообещал не допустить прекращения экспортно-импортных операций, сообщается на сайте министерства.

Глава Мининфраструктуры подчеркнул, что для экспортно-импортных операций нет никаких ограничений — грузовые перевозки будут осуществляться всеми видами транспорта.

«Мы прекрасно понимаем, что эффективная борьба с коронавирусом — это также стабильно работающая экономика, и для обеспечения ее бесперебойной работы делаем все необходимое. Все почтовые услуги предоставляются вовремя. Никакого коллапса мы не допустим», — заверил Криклий.

По его словам, национальный почтовый оператор «Укрпошта» продолжает осуществлять прием платежей, выплаты, доставку пенсий и корреспонденции.

«Главное не паниковать и сохранять спокойствие», — отметил министр инфраструктуры Украины.

Он также напомнил, что после приостановления международного авиасообщения с 17 марта, будут продолжаться специальные рейсы для возвращения украинцев домой.

Как сообщалось, в 00.00 16 марта Украина временно закрывает около сотни пунктов пропуска и временно запрещает въезд в Украину для иностранцев и лиц без гражданства.

Ограничения пропускных операций на государственной границе Украины вводятся в соответствии с решениями СНБО и правительства, принятыми из-за пандемии вируса COVID-19.