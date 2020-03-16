«Укрпошта» продолжит работу, несмотря на коронавирус

Министр инфраструктуры Владислав Криклий пообещал не допустить прекращения экспортно-импортных операций, сообщается на сайте министерства.
Глава Мининфраструктуры подчеркнул, что для экспортно-импортных операций нет никаких ограничений — грузовые перевозки будут осуществляться всеми видами транспорта.
«Мы прекрасно понимаем, что эффективная борьба с коронавирусом — это также стабильно работающая экономика, и для обеспечения ее бесперебойной работы делаем все необходимое. Все почтовые услуги предоставляются вовремя. Никакого коллапса мы не допустим», — заверил Криклий.
По его словам, национальный почтовый оператор «Укрпошта» продолжает осуществлять прием платежей, выплаты, доставку пенсий и корреспонденции.
«Главное не паниковать и сохранять спокойствие», — отметил министр инфраструктуры Украины.
Он также напомнил, что после приостановления международного авиасообщения с 17 марта, будут продолжаться специальные рейсы для возвращения украинцев домой.
Как сообщалось, в 00.00 16 марта Украина временно закрывает около сотни пунктов пропуска и временно запрещает въезд в Украину для иностранцев и лиц без гражданства.
Ограничения пропускных операций на государственной границе Украины вводятся в соответствии с решениями СНБО и правительства, принятыми из-за пандемии вируса COVID-19.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016