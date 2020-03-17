Немецкий вирусолог предрек два года пандемии коронавируса

Пандемия нового коронавируса продлится в теории во всем мире не меньше двух лет — столько ей понадобится, чтобы распространиться по планете. С таким предположением выступил во вторник глава германского института Роберта Коха Лотар Вилер, оговорившись, что на ход распространения инфекции будет влиять много разных факторов и точно тут сказать ничего нельзя.

Такая оценка ранее неоднократно высказывалась местными вирусологами.

«Мы исходим из того, и мы часто об этом здесь говорили, что пройдет два года или годы, пока пандемия, возможно, обойдет мир», — сказал он. Вирусолог отметил, что пандемии проходят волнами и насколько быстрыми будут эти волны, сказать сложно. «Когда те самые 60-70%, о которых мы постоянно говорим, будут инфицированы по всему миру? Это продлится годы, одна из цифр — два года. Однако это еще зависит и от того, когда мы получим вакцину», — добавил вирусолог.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 170 тыс. человек, около 7 тыс. умерли.