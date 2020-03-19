Коронавирус обнаружили у сестры нардепа Шахова

Вторым человеком, у которого обнаружили коронавирус в Киевской области оказалась родственница народного депутата Сергея Шахова, у которого подтвердили коронавирус 18 марта. Их состояние врачи оценивают как средней тяжести.

Об этом сообщила Киевская областная государственная администрация.

Напомним, 18 марта стало известно, что у народного депутата члена депутатской группы «Довира» Сергея Шахова обнаружили коронавирус.

Коллега Шахова Александр Мариковский сообщил, что парламентарий вернулся из Европы 11 марта.