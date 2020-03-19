Китай отправит в ЕС два миллиона масок и тесты на коронавирус

Правительство Китая отправит большое количество защитных средств в Европейский Союз, чтобы помочь в борьбе с коронавирусом.
Об этом сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Twitter.
«Поговорили с премьер-министром Китая Ли Кэцяном, который объявил, что Китай предоставит 2 миллиона хирургических масок, 200 тысяч масок N95 и 50 тысяч наборов для тестирования. В январе Евросоюз помог Китаю, пожертвовав 50 тонн оборудования. Сегодня мы благодарны за поддержку Китая. Нам нужна поддержка друг друга в трудные времена», — подчеркнула она.
По словам президента Еврокомиссии, ЕС наращивает производство средств защиты, однако для этого понадобится несколько недель.
Ранее Урсула фон дер Ляйен сообщила, что вакцина от нового коронавируса может быть изобретена уже в этом году, а уже осенью она может стать доступной для масс.
По состоянию на утро 19 марта в мире официально зарегистрирован 219 351 случай заражения коронавирусом SARS-CoV-2, 8970 смертей и 85 749 случаев, когда пациенты успешно выздоровели после заражения.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016